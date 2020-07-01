В Африке зафиксировано массовое вымирание слонов при загадочных обстоятельствах

Ученые называют массовую гибель слонов "природоохранной катастрофой".

Более 350 слонов умерло в северной части Ботсваны при загадочных обстоятельствах.

Об этом сообщает The Guardian.

Впервые серия смертей слонов была зарегистрирована в Дельта Окаванго в начале мая. А к концу месяца там погибло уже 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое. По некоторым данным, 70 процентов смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.

На данный момент ученые не знают, что является причиной смерти или могут ли они представлять угрозу для здоровья человека.

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Среди основных версий рассматривают отравление или неизвестный патоген. Сибирская язва, изначально считавшаяся наиболее вероятной причиной, была исключена. По данным местных жителей, слоны ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

«Если вы посмотрите на туши, некоторые из них упали прямо на лицо. Это означает, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее, как те, которые бродят вокруг. Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин», - отметил один из ученых.

Согласно местным отчетам, умирают слоны всех возрастов и обоих полов.

Как сообщал УНИАН, в Ботсване (Южная Африка) распродали первые охотничьи пакеты на убийство слонов после снятия запрета охоты на этих животных прошлого года.

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