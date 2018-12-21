На Черниговщине предприятие возместило почти 80 тысяч гривень ущерба за несанкционированную свалку люминесцентных ламп

В 2016 году эксперты называли определенные в 77 тыс. грн убытки минимальными, учитывая вред окружающей среде от загрязнения земельного участка ртутью.

Столичное предприятие возместило убытки Зметневскому сельсовету в Черниговской области за незаконный вывоз и сброс 30 тыс. люминесцентных ламп, произошедший в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, субъект хозяйствования завершил возмещение почти 80 тыс. грн убытков, причиненных загрязнением земельного участка отработанными люминесцентными лампами.

В октябре 2016 года вблизи с. Зметнев Сосницкого района было выявлено более 30 тыс. штук отработанных люминесцентных ламп, содержавшихся в емкостях с маркировкой учебных заведений Киева. Указанные отходы, из-за наличия в своем составе ртути, классифицируются как чрезвычайно опасные (I класс опасности).

Ввиду опасности отходов стихийная свалка была ликвидирована.

Прокуратура области возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

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Для возмещения причиненных убытков в сумме 77,3 тыс. грн прокурор обратился с иском в суд с требованием их взыскания с общества, которое обеспечивало сбор и перевозку опасных отходов из учреждений г. Киев. Хозяйственный суд иск удовлетворил.

В результате проведенной работы, должник возместил сумму убытков в размере 77,3 тыс. грн в соответствующие бюджеты разных уровней, в частности, почти 39 тыс. грн поступило в Фонд охраны окружающей среды Зметневского сельского совета, остальные получили областной и государственный бюджет в равных частях.

«Выплата осуществлялась частями, и последний платеж в сумме 39 тыс. поступил в декабре. Исполнительное производство закрыто», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

В то же время, эксперты в свое время называли определенные убытки минимальными, учитывая вред окружающей среде от загрязнения ртутью.