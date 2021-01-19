Из-за сильного мороза водоемы покрываются льдом.

В Одесской области спасли двух лебедей, вмерзших в лунки водоемов.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 18 января примерно в 16:00 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на побережье Днестровского лимана, в городе Овидиополь, нужна помощь по извлечению лебедя из ледяной лунки.

В главке пояснили, что из-за сильного мороза водоем покрылся льдом и лебедь оказался в лунке. Работники ГСЧС с помощью веревки спасли птицу из «ловушки». Спасенного лебедя передали местным жителям.

Еще одну птицу спасли в селе Отрадово Раздельнянского района, на Хаджибеевском лимане.

«Эту птицу спасли с помощью водолазного снаряжения и лодки М-400 сотрудники ГСЧС…», - рассказали в пресс-службе.

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Автор: Лариса Козовая