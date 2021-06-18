По словам Данилова, засуха является серьёзным вызовом для нашей страны.

Совет национальной безопасности и обороны предоставит своё видение того, как в Украине можно бороться с засухой.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

«Засуха, которая движется на весь мир, это очень большой вызов для нашей страны. Мы по этому вопросу занимаемся, разрабатываем соответствующие шаги, которые предложим на заседании Совета нацбезопасности, чтобы это отсрочить хотя бы в нашей стране», - сказал он.

Изменение климата и последствия для Украины

Читайте такжеЕвропа страдает от сильнейшей за последние 2000 лет засухи - исследованиеВ Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что изменение климата привело к тому, что Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

По опасениям ученых в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

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Автор: Дмитрий Шварц