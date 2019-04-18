Самые толстые попугаи в мире спасли свой вид от вымирания (видео)

Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии. Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться.

Самые толстые попугаи в мире, какапо, провели рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания.

Об этом сообщает The Guardian. У 147 выживших особей родилось 74 птенцов. Это рекорд роста популяции какапо. Ранее максимальный рост потомства был установлен в 2016 году - тогда на свет появилось 37 птенцов.

Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии. Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться, передает Realist.

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo#takahe#NZpic.twitter.com/qVhrRYzMiw — Dr Andrew Digby (@takapodigs) 12 октября 2018 г.

Лет 50 назад считалось, что эта птица вымерла, пока в 70-х на острове Стюарт не появилось несколько десятков этих попугаев.

Этот вид попугаев считают самым толстым, потому что он может весить до 4 килограммов. А еще его называют совиным попугаем, ведь он - ночная птица. К тому же, не умеет летать.

Как сообщал УНИАН, ранее подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня, был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.