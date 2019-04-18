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Самые толстые попугаи в мире спасли свой вид от вымирания (видео)

17:01, 18 апреля 2019
Спасение видов
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У 147 выживших особей родилось 74 птенцов / скриншот

Об этом сообщает The Guardian. У 147 выживших особей родилось 74 птенцов. Это рекорд роста популяции какапо. Ранее максимальный рост потомства был установлен в 2016 году - тогда на свет появилось 37 птенцов.

Попугаи какапо живут только в Новой Зеландии. Раньше это была самая распространенная птица в стране, но из-за огромного количество ферм популяции животных стали стремительно сокращаться, передает Realist.

Лет 50 назад считалось, что эта птица вымерла, пока в 70-х на острове Стюарт не появилось несколько десятков этих попугаев.

Этот вид попугаев считают самым толстым, потому что он может весить до 4 килограммов. А еще его называют совиным попугаем, ведь он - ночная птица. К тому же, не умеет летать.

Как сообщал УНИАН, ранее подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня, был замечен несколькими свидетелями в пустыне на юго-востоке Тайваня.

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Теги: #Новая Зеландия#умный попугай