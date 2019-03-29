В Таиланде лесники помогли выбраться из пруда шестерым слоненкам (видео)
19:10, 29 марта 2019Спасение видов
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Животные забрались в пруд, а вылезти самостоятельно уже не смогли.
В Таиланде лесники спасли слонят, которые не смогли выбраться на берег пруда.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Животные забрались в пруд, а вылезти самостоятельно уже не смогли. Спасатели 5 часов вручную копали дорожку, по которой малыши могли бы выйти на берег.
Усилия не были напрасны - друг с другом слонята начали выбираться из большой лужи.
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