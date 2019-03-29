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В Таиланде лесники помогли выбраться из пруда шестерым слоненкам (видео)

19:10, 29 марта 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Животные забрались в пруд, а вылезти самостоятельно уже не смогли. Спасатели 5 часов вручную копали дорожку, по которой малыши могли бы выйти на берег.

Усилия не были напрасны - друг с другом слонята начали выбираться из большой лужи.

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Теги: #Таиланд#спасение слоненка