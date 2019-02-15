Облили зеленкой и били по ногам: зоозащитники в Киеве устроили самосуд над живодером (видео)

Акция зоозащиты под судом превратилась на самосуд.

Сегодня, 15 февраля, в Днепровском райсуде Киева рассматривали дело об издевательствах над собакой – на заседание пришли многочисленные зоозащитники.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Дело касается избиения собаки Ромашки, которой были нанесены многочисленные удары. В издевательстве над ней подозревают Евгения Шкора. В этом деле было одно заседание, но Шкор на него не пришел, поэтому защитники животных даже не знали, как он выглядит. Когда судья вызвала подозреваемого, он вышел просто с рядов, на которых сидел с зоозащитниками.

Шкор заявил, что не имеет адвоката, поэтому заседание снова перенесли. А на выходе из суда защитники напали на подозреваемого – облили его зеленкой и били по ногам. Зеленка попала и на журналистов и операторов.

Отметим, что на лечение собаки собрали 60 тысяч гривен и она выжила.