В Африке сняли на камеру тайную жизнь одного из самых редких в мире млекопитающих

Отмечается, что никогда раньше не удавалось снять повадки и поведение панголина так подробно.

В Африке удалось снять на камеру тайную жизнь одного из самых редких в мире млекопитающих. Речь идет об очень ценящемся в мире браконьеров панголине.

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Полученные кадры дают редкую возможность получить представление о поведении гигантского ящера, самого крупного из всех чешуйчатых животных, передает Би-би-си. Съемка велась при помощи дистанционно управляемых камер. На ней видно, как детеныш панголина сидит на спине матери, пока она лезет на дерево.

Ученые решили опубликовать полученные материалы, чтобы привлечь внимание к проблеме животных, чье существование оказалось под угрозой исчезновения из-за браконьерства.

Только в этом месяце у контрабандистов было изъято огромное количество панцирей панголинов, в Малайзии, например, произошел перехват крупнейшей в истории партии панцирей и мяса животных.

Фото и видео с участием панголинов, принадлежащих одному из четырех существующих на континенте видов, были сделаны в угандийском заповеднике Зива, в котором панголины соседствуют с носорогами и полностью защищены от истребления.

Стюарт Никсон, сотрудник африканской программы по защите диких животных, говорит, что никогда раньше не удавалось снять повадки и поведение панголина так подробно. "Мы мало знаем об этом виде животных, почти все, что мы сняли за этот год при помощи наших камер-ловушек - это открытие для нас", - отметил он.

Панголины - самые востребованные млекопитающие для контрабандистов. За последние 10 лет их численность в дикой природе уменьшилась на миллион особей.

Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Однако научного подтверждения этому нет.

На этой неделе власти Малайзии изъяли 27 тонн панголинов и панцирей панголинов на острове Борнео - это крупнейшая партия в истории, оценивающаяся примерно в полтора миллиона фунтов (почти $2 млн).

По данным мониторинговой группы по изучению дикой природы "Траффик", малайзийская полиция обнаружила два крупных предприятия по переработке мяса и панцирей панголинов на севере страны в штате Сабах.

"Есть надежда, что всестороннее расследование приведет к разоблачению синдиката и сетей, действующих в штате и за его пределами", - сказала руководитель отделения группы по юго-восточной Азии Канита Кришнасами.

За 10 дней до рейда в Малайзии 10 тонн панцирей панголинов были изъяты во Вьетнаме, Уганде и Гонконге.

Ученые признаются, что не знают, сколько панголинов осталось в дикой природе.

Стюарт Никсон, работающий вместе с угандийской организацией по защите дикой природы и угандийским фондом защиты носорогов, говорит, что панголины настолько редко встречаются в дикой природе, что не хватает данных для оценки их численности.

"Этот вид буквально уничтожается, он уничтожается в Центральной Африке, в этом нет никаких сомнений", - говорит он.

Панголины: иногда их называют чешуйчатыми муравьедами, панголины - единственные млекопитающие в мире, которые покрыты защитным панцирем.

Панцирь панголинов - из кератина, белка, составляющего также основу человеческой ногтевой пластины.

Своим длинным липким языком панголины слизывают муравьев и термитов.

В Африке распространены четыре вида панголинов: африканский белобрюхий панголин, гигантский панголин, земляной панголин и чернобрюхий панголин.

Гигантский панголин, который водится в тропических лесах Экваториальной Африки, является крупнейшим из всех известных науке видов этого млекопитающего. Животное достигает 1,8 м в длину и весит до 450 кг.