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На Львовщине браконьеры жестоко расправились с беременной лосихой(фото)

12:44, 02 февраля 2019
Спасение видов
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На Львовщине браконьеры жестоко убили беременную лосиху / фото lvivlis.gov.ua

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"В кроваво-снежной каше были остатки лосихи, которая в этом году вместе со своими годовыми лосенятами облюбовала себе лесные культуры в квартале 22 Грабовского лесничества ГП Буского лесного хозяйства возле самой дороги, где зимой всегда смаковала с ними ветки осины и ивы. От несчастного животного, нелюди оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренности, среди которых впоследствии обнаружили два сформированных эмбриона", - говорится в сообщении.

фото lvivlis.gov.ua

Об инциденте сообщили сотрудникам Нацполиции.

Специалисты отмечают, что мясо беременного животного является вредным для человека из-за избыточного количества гормонов.

фото lvivlis.gov.ua

Как сообщал УНИАН, двух браконьеров на Черниговщине оштрафовали на 40 тысяч гривень за убийство лосей.

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Теги: #лось#браконьеры