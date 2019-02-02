На Львовщине браконьеры жестоко расправились с беременной лосихой(фото)

Браконьеры срезали животному рога и отрезали язык.

В лесах Львовщины браконьеры жестоко убили беременную лосиху. Растерзанное тело животного утром 31 января нашел егерь.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"В кроваво-снежной каше были остатки лосихи, которая в этом году вместе со своими годовыми лосенятами облюбовала себе лесные культуры в квартале 22 Грабовского лесничества ГП Буского лесного хозяйства возле самой дороги, где зимой всегда смаковала с ними ветки осины и ивы. От несчастного животного, нелюди оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренности, среди которых впоследствии обнаружили два сформированных эмбриона", - говорится в сообщении.

Об инциденте сообщили сотрудникам Нацполиции.

Специалисты отмечают, что мясо беременного животного является вредным для человека из-за избыточного количества гормонов.

Как сообщал УНИАН, двух браконьеров на Черниговщине оштрафовали на 40 тысяч гривень за убийство лосей.