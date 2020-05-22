Политики будут манипулировать экологическими проблемами на местных выборах - эксперт

Дмитрий Купира рекомендует прежде всего смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался.

Политолог Дмитрий Купира считает, что проблема защиты окружающей среды – одна из "фишек" украинских политиков, которую они разыгрывают постоянно перед выборами.

"Думаю, что определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы. Особенно там, где эти проблемы стоят остро. В Луцке, например, долго не могут выяснить, почему несколько раз в неделю стоит ужасный запах гнили во всем городе", - подчеркнул Купыра.

По его мнению, очень важно не поддаваться на предвыборные манипуляции и включать критическое мышление.

"Часто голосуют за мэра или депутатов, постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет, – добавляет политолог. – Как гражданам помочь? Надо, во-первых, смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался. Во-вторых, если человек не специалист по этим вопросам, то как она их будет решать? Никак!".

Как сообщал УНИАН, эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания. Другой аспект проблемы – незаконная торговля редкими видами животных. Сейчас это один из самых прибыльных бизнесов в мире, отмечают в WWF. Также отмечается, что совсем неконтролируемой стала ситуация с подземными водами, уровень которых катастрофически снижается.