Как приучить кота к кошачьему туалету и уберечь диван и тапочки - читайте на УНИАН.

Каждый владелец кота проходит через этап приучения животного к лотку. В большинстве случаев эта привычка вырабатывается быстро, ведь кошки от природы очень чистоплотны и охотно мочатся в лоток. Но некоторые питомцы проявляют немалое упрямство при приучении к лотку. В таком случае хозяевам нужно запастись терпением и пробовать разные советы, чтобы добиться успеха.

Поставьте лоток в правильном месте

Кошачий туалет должен стоять в таком месте, чтобы у кота всегда был к нему доступ. Большинство хозяев ставят лотки в уборной, и это неплохое место. Но дверь в туалет в таком случае закрывать нельзя. Не стоит ставить лоток возле мисок с едой и водой - коты не гадят там, где пьют и едят.

Разместите лоток подальше от еды и покажите его питомцу. Отнесите животное к лотку после еды и покопайте своими пальцами наполнитель. Желательно поймать момент, когда кошка захочет сходить в туалет - присаживается и начинает копать лапами вокруг себя. Рано или поздно животное поймет, что нужно делать с туалетом.

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Экспериментируйте с лотками и наполнителями

Выбрать правильный наполнитель, который понравится именно вашей кошке, очень важно для положительного результата. Если кот отказывается ходить в лоток - возможно, дело именно в наполнителе.

Самый универсальный материал, который нравится почти всем котам - древесный, но и с ним бывают исключения. Слой наполнителя должен составлять 3-5 см, чтобы в нем было удобно копать.

Иногда животному может не понравиться сам лоток. Некоторые коты предпочитают ходить в высокие и закрытые лотки, другим питомцам подойдут любые варианты. Особо чистоплотные коты требует два лотка для двух видов "дел". Если в доме несколько котов - каждому нужен индивидуальный туалет.

Постелите газеты или пеленки

В начале приучения к лотку найдите место в доме, где чаще всего испражняется кот. В этом месте поставьте лоток, а вокруг него со всех сторон постелите несколько слоев газет или пеленок. Затем постепенно убирайте газеты одну за другой, пока не останется один лоток. Когда питомец приучиться к лотку, переставьте туалет в удобное для вас место.

Обработайте место, где испражнился кот

Если нашли "сюрприз" в неположенном месте - сразу отмойте его мыльной водой, чтобы кот снова не нашел это место по запаху. В этом месте можно распылить апельсиновый аромат или положить корки апельсина - коты ненавидят запах цитрусовых.

Положите в лоток салфетку с мочой

Перед уборкой аккуратно макните в лужу мочи салфетку и перенесите на край лотка. В следующий раз кот по своему запаху найдет кошачий туалет. Повторяйте процедуру каждый раз, пока животное не приучится к лотку.

Хвалите за успехи и не наказывайте

Если кошка сходила в туалет в правильном месте - нужно сразу же похвалить её за успех и дать что-то вкусное. Тогда у животного выработается положительная ассоциация с лотком. Важно угостить кота пока он ещё не сошел с лотка.

В случае "промаха" наказывать животное бесполезно. Кот не поймет, за что хозяин его ругает, но может перестать доверять человеку и испражняться в труднодоступных местах.

Чистите лоток, но не полностью

Если кошка успешно воспользовалась кошачьим туалетом - не стоит выбрасывать весь наполнитель и мыть лоток. В туалете должен оставаться запах животного - тогда ему будет проще привыкнуть к лотку. Лучше всего оставить в емкости треть использованного наполнителя и перемешать его с новым. Так в лотке останется знакомый коту запах.

А вот фекалии надо убирать сразу, иначе кот может побрезговать и сходить в туалет в другое место.

Мыть лотки стоит примерно раз в неделю средством без сильного запаха.

Особенности приучения к лотку взрослых котов

Большинство наших советов подходят и для взрослых животных. Если взрослый кот уже пользовался лотком - обязательно спросите у прежних хозяев, каким наполнителем они пользовались и где стоял туалет. Можно также попросить их передать вам старый лоток кошки.

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