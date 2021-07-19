Житель вьетнамской провинции Шокчанг спас игравшего во дворе ребенка от королевской кобры.
На запись обратил внимание сайт телекомпании NDTV.
На ней видно, как двухметровая ядовитая змея с пугающей скоростью скользит по площадке перед входом в дом, на которой играл ребенок.
Первым ее заметил дедушка мальчика. Он не смог быстро среагировать из-за перенесенного недавно инсульта и стал звать на помощь. На крики прибежал отец ребенка.
Вьетнамец схватил сына и забежал с ним в дом. Дедушка последовал за ними. Кобра проползла мимо оставленных во дворе игрушек и попыталась добраться до них, но семья успела закрыть дверь.
Пользователи YouTube в комментариях удивились большой скорости змеи.
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