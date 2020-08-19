В Одесской области Куяльницкий лиман стал красно-розовым (видео)

Специалисты говорят, что никакого чуда здесь нет. Изменили цвет воды несколько обстоятельств, которые совпали.

В Одесской области известный своими целебными свойствами Куяльницкий лиман перекрасился. Голубовато-зеленый огромный водоем в один день стал красно-розового цвета.

Теперь там устраивают фотосессии, говорится в сюжете ТСН.

Туристы удивляются, а специалисты - только улыбаются. Говорят, что никакого чуда здесь нет. Воду покрасила засуха и совпавшие обстоятельств.

"Это уровень воды, это концентрация соли в лимане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, присутствующие в лимане, получают этот пигмент - у них вырабатывается и цвет розовый", - говорит эколог Сергей Гуцалюк.

Читайте такжеОдесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 краснокнижных крабов

В то же время при спуске к лиману можно и увидеть, и почувствовать кожей еще одно редкое явление: сейчас у берега Куяльницкого лимана - много соли, которая образуется от резкого испарения влаги.

"Как снег. Необычно вообще. Две недели назад я купалась и вообще не было этого белого", - говорит одесситка Анна Домаскина.

Явление имеет и обратную сторону. Хотя лиман приобрел сказочные цвета - он очень обмелел. Кое-где уровень воды достигает всего нескольких сантиметров и бывшим дном ездят машины. По словам экологов, все должны исправить дожди. Тогда соль и розовая вода в лимане исчезнут, а полноводным он станет ближе к зиме, когда откроют шлюз с моря и вода потечет в водоемы.

Другие экологические новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ