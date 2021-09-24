В селе проведут вакцинацию собак, кошек и сельскохозяйственных животных против бешенства.

В селе Красносельцы на Тернопольщине из-за бешеной кошки, которая покусала двух мужчин, объявили карантин.

Об этом сообщает Збаражский городской совет в Facebook.

Отмечается, что бездомная кошка покусала мужчин еще 13 сентября.

"По заключению специалистов Тернопольской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которые провели исследование, животное было больно бешенством", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДикие кабаны бродят по улицам Рима и пугают местных жителей (видео)В связи с этим случаем государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Тернопольской районной государственной администрации объявила территорию с. Красносельцы неблагополучной по бешенству животных.

В населенном пункте ввели карантин.

Кроме того, в селе проведут вакцинацию собак, кошек и сельскохозяйственных животных против бешенства.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине разбрасывают с самолетов вакцину против бешенства для диких животных.

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Автор: Светлана Макринская