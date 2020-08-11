В Винницкой области задержали пять грузовиков львовского мусора (видео)
Пять грузовиков львовского мусора задержали в Жмеринском районе Винницкой области.
По данным полиции, водители имели документы, подтверждающие, что это именно львовский мусор, говорится в сюжете ТСН.Ранок. Его самосвалами высыпали прямо на пустыре. Делали это регулярно, говорят правоохранители, в течение последних двух недель. На месте арендовали бульдозер и засыпали мусор землей.
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Нелегальную свалку заметили местные и вызвали полицию. Сейчас все грузовики на штрафплощадке. Полиция выясняет, кто из львовских чиновников отвечал за вывоз отходов и позволил выбрасывать их в Винницкой области.
Во львовской мэрии уже заявили, что вывозом мусора в городе занимаются частные фирмы. Если окажется, что это именно они повезли отходы в Винницкую область, то город разорвет с ними договор о сотрудничестве.
"Начато уголовное производство по статье 239 УК, это - порча земель. В настоящее время транспортные средства, которыми вывозился мусор, изъяты и на них наложен арест, выясняются все обстоятельства", - сказал заместитель руководителя винницкой полиции Александр Солдатов.
Львовский мусор: история противостояния
- Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка) - единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действовал с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП "Збиранка".
- 28 мая 2016 на полигоне вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней.
- 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами оказались трое работников ДСНС, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия "Збиранка". Его не нашли до сих пор.
- В 2017 году, через год после трагедии, Грибовицкую свалку закрыли для эксплуатации.
- Почти год продолжалась так называемая "мусорная блокада" Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.
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