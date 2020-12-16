Только за 9 месяцев этого компания направила на экологические проекты почти 4 млрд грн.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» инвестировала в экологические проекты 8 млрд грн за последние три года, а за 9 месяцев 2020 года – почти 4 млрд грн.

Об этом сообщил начальник управления по охране окружающей среды группы «Метинвест» Владислав Варнавский в ходе виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича по случаю завершения проекта модернизации аглофабрики на комбинате стоимостью более 160 млн долл.

«Компания «Метинвест» ежегодно по нарастающей реализует капитальные проекты экологической направленности. Только за последние три года мы инвестировали около 8 миллиардов гривен в различные проекты наших предприятий… И уже за 9 месяцев 2020 года мы инвестировали 3,9 миллиарда гривен на наши капитальные экологические проекты», - сказал Варнавский.

«Такие проекты, как аглофабрика на комбинате имени Ильича, показывают на конкретном примере, как преображаются наши заводы, и в момент завершения проекта мы видим эффект чистого неба. Постепенно на каждом цеху каждого предприятия мы будем это наблюдать», - добавил он.

Варнавский сообщил, что группа сейчас реализует масштабные проекты и на других предприятиях компании, реализация которых в будущем будет способствовать существенному улучшению экологической ситуации в стране.

«Мы также реализуем масштабный проект, близкий по своим размерам, по влиянию, на Северном горно-обогатительном комбинате. Это модернизация газоочисток обжиговой машины. Кроме этого, мы ведем поэтапную модернизацию и капитальный ремонт камер коксовых батарей наших коксохимических предприятий: Авдеевского коксохима, Запорожского коксохима. Реализуем проекты строительства хвостохранилища на наших горнообогатительных комбинатах», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» завершил крупнейший в истории Украины экологический проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК) стоимостью более 160 млн долл., что позволило на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и превзойти современные европейские стандарты.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

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Автор: УНИАН