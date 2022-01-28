Экологи вместе с зоозащитниками ищут, куда пристроить животное.

Владелец полуторагодовалого льва Ромы согласился отдать дикое животное в специализированный приют. В последние месяцы лев жил прямо во дворе в одном из сел Прикарпатья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владелец уверял, что купил льва, чтобы спасти от гибели. Однако разрешения на содержание хищника у мужчины нет.

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С ним пообщалась областная полиция и местная экологическая инспекция. Он согласился добровольно отдать дикое животное.

Льва должны передать в специализированный приют. Пока экологи вместе с зоозащитниками ищут, куда пристроить животное.

Как сообщалось ранее, полуторагодовалого хищника до сих пор держали на территории одного из складов в селе Старуня в Ивано-Франковской области. Хозяин нередко выгуливал льва - на обычном поводке для собак.

Крестьяне рассказали, что животное убегало от владельца и гуляло по селу само. Льва видели на поле, на заправке и возле сельского кафе.

Пока животное было маленьким и не создавало дискомфорта - соседи молчали. Когда подросло, владелец начал запугивать соседей. К тому же они не были уверены, что владелец сможет удержать на поводке льва весом более 150 килограммов.

Ранее в индийском городе Алигарх леопард ворвался в здание школы вошел в класс и напал на ученика.

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