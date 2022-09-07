Официально запрет на рекламу мяса вступит в силу с 2024 года.

Власти нидерландского города Гарлем первыми в мире решили запретить рекламу мясных продуктов во всех общественных местах, поскольку местные "зеленые" считают, что это поможет в борьбе с изменением климата.

Как сообщает издание DutchNews, официально запрет на рекламу мяса вступит в силу с 2024 года.

Таким образом, 160-тысячный Гарлем станет первым в мире городом, запретившим рекламу мяса из тех соображений, что выращивание скота в промышленных масштабах дает большую долю выбросов парниковых газов.

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Другие города Нидерландов - Амстердам, Гаага и Лейден - тоже борются с изменением климата путем запрета рекламы, но они запретили пока лишь рекламу авиаперелетов, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и компаний, добывающих ископаемое топливо, а до мяса еще не дошли.

Проект решения о запрете рекламы мяса внесла в городской совет Гарлема местная Зеленая левая партия.

"Мясо тоже наносит большой вред окружающей среде. Нельзя объяснять людям, что у нас климатический кризис, и одновременно призывать их покупать товары, которые являются одной из причин этого", - сказал газете Trouw член городского совета от этой партии Зигги Клазес.

По подсчетам экспертов ООН, разросшиеся стада скота сейчас дают около 14% всех выбросов парниковых газов - например, метана. Главный его источник - коровы, на втором месте идут овцы.

Решение Гарлема ожидаемо не понравилось мясной промышленности страны, которая как раз недавно запустила рекламную кампанию под названием "Нидерланды - страна мяса", в ходе которой призывает сограждан есть мясо, поскольку это и вкусно, и полезно для экономики.

"Власти слишком далеко заходят в своем рвении указывать людям, что им делать", - сказал газете Trouw пресс-секретарь голландской Центральной организации мясопромышленного сектора.

Недовольна решением и оппозиция в горсовете Гарлема в лице правой партии "Интересы Нидерландов" (BVNL): по ее мнению, это - недопустимое нарушение свободы предпринимательства и удар по свиноводству.

"Запрещать рекламу по политическим мотивам - это почти диктатура", - считает депутат горсовета Гарлема от BVNL Джои Радемакер.

По мнению профессора права из Гронингенского университета Хермана Бреринга, недовольные решением Гарлема, например, торговые компании, могут подать на горсовет в суд за нарушение свободы слова, и это может вылиться в интересное судебное разбирательство.

По статистике, мясо едят около 95% населения Нидерландов, но больше половины из них едят мясо не каждый день.

Как сообщал УНИАН, этим летом Европа столкнулась с самой сильной засухой по крайней мере за последние 500 лет. В результате засушливой погоды сократилось внутреннее судоходство, производство электроэнергии и урожайность некоторых культур.

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