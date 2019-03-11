Через 50 лет американцам не будет хватать питьевой воды - ученые

Причиной дефицита воды станет глобальное потепление.

В следующие 50 лет США столкнутся со значительным дефицитом питьевой воды из-за глобального потепления.

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К такому выводу пришли американские ученые, передает newcivilengineer.com. Исследователи использовали ряд глобальных климатических моделей для прогнозирования обеспечения водой с учетом данных об ожидаемом росте населения. Известно, что с начала XX века потребление воды выросло в девять раз, и бесперебойное водоснабжение было достигнуто в 1980-х годах, однако в будущем ситуация ухудшится.

По прогнозам специалистов, под угрозой окажется водоснабжение в центральных и южных районах Великих равнин, в юго-западных и центральных штатах Скалистых гор, Калифорнии, Флориде и Среднем Западе.

Ученые считают, что проблема нехватки воды может быть преодолена через введение новых методов в сельском хозяйстве, которые повышают эффективность орошения. Еще одним решением может быть использование подземных вод, однако этот ресурс ограничен и также находится под угрозой.