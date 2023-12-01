Эти правила распространяются как на туристов, так и на полярников, работающих на континенте.

1 декабря в мире отмечают День Антарктиды. Это крупнейший не измененный человеком очаг дикой природы, где действуют свои правила.

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, ледяной континент был открыт в 1820 году. Его аутентичность обусловлена сложностью климатических условий, а также и политической договоренностью о незахвате и неиспользовании этой территории.

Однако во времена между началом освоения Антарктики до установления четких экологических стандартов люди нанесли огромный ущерб этому региону. Прежде всего речь идет об истреблении животных – китов, тюленей и пингвинов. Некоторые популяции до сих пор не восстановились.

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"Сейчас же главный хозяин на материке – природа, а человек здесь гостит. В Антарктике действуют строгие ограничения, которых должен придерживаться каждый – и полярники, которые здесь работают, и туристы", – отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Так, в Антарктиде разрешен туризм, однако существует запрет на любую военную деятельность, ядерные взрывы и захват радиоактивных материалов. Кроме того, люди должны как можно меньше влиять на тамошнюю природу. Следовательно, транспортные средства не должны нарушать жизнь диких животных как в море, так и на суше.

Запрещено кормить, трогать или брать в руки птиц (в частности, пингвинов) или тюленей. Нельзя приближаться к животным и фотографировать, если это будет влиять на их поведение. Также строго запрещено завозить на континент неместную флору и фауну, в частности споры и семена растений.

Кроме того, на континенте нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или допускать другие громкие звуки, которые могут напугать животных.

Однако есть ряд вещей, которые разрешено делать людям:

можно завозить животные и растительные продукты для еды, но они должны храниться под строгим контролем и надлежащим образом утилизироваться,

при наличии разрешения можно завозить комнатные растения, а также лабораторные растения, животных и микроорганизмы.

Собирать и вывозить образцы животных, растений можно исключительно для научных целей и при наличии разрешения. При этом ученые отмечают, что категорически запрещено наносить вред животным и растениям, уничтожать их или забирать как сувенир. Это касается и других геологических образцов, таких как кости, камни или яйца.

"Установленные в Антарктиде правила являются образцом уважения к природе. Мы должны ценить нашу планету и уважать всех ее жителей. От этого зависит и наше будущее", – добавили в научном центре.

Другие новости об Антарктике

В Антарктике активно ведется научная деятельность. Исследователи изучают флору и фауну ледяного континента и даже открывают новые виды существ.

Так, недавно стало известно, что украинские ученые-зоологи Андрей и Сергей Утевские совместно с коллегами открыли новый вид существ в Антарктике. Речь идет об арктических пиявках, получивших название Austroplatybdellina.

Исследователи выяснили, что предки этого вида существ миллионы лет назад мигрировали сперва из Антарктики в Арктику, а затем обратно в Антарктику.

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