Исследователи отмечают, что существует неоднозначная картина ухудшения состояния шельфового ледника.

Ученые из Университета Лидса установили, что шельфовый ледник в Антарктиде уменьшился более чем на 40% за последние 25 лет. При этом почти половина потерянной массы ледников не демонстрирует "никаких признаков восстановления", пишет The Guardian.

Ученые измерили ежегодные изменения льда с помощью спутников, которые могут видеть сквозь густые облака во время долгих полярных ночей. Они просмотрели более 100 тысяч изображений, сделанных из космоса, чтобы проанализировать состояние шельфового ледника в Антарктиде, которое может негативно повлиять на остальной мир, и опубликовали свои выводы в журнале Scientific Advances.

По данным ученых, в период с 1997 по 2021 год на западе Антарктиды было потеряно 67 триллионов тонн льда, а на Востоке было добавлено 59 триллионов тонн. Это привело к чистым потерям в размере 7,5 трлн тонн.

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"Существует неоднозначная картина ухудшения состояния шельфового ледника, и это связано с температурой океана и океанскими течениями вокруг Антарктиды. Западная половина подвергается воздействию теплой воды, которая может быстро размыть шельфовый ледник снизу, в то время как большая часть восточной Антарктиды теперь защищена от теплой воды полосой холодной воды на побережье", – объяснил руководитель исследования Доктор Бенджамин Дэвисон.

Ученые считают, что потеря льда является результатом климатического кризиса, потому что восстановление льда было более значительным, если бы оно было частью цикла естественных изменений.

"Мы ожидали, что большинство шельфовых ледников пройдут циклы быстрого, но кратковременного сокращения, а затем медленно восстановятся. Вместо этого мы видим, что почти половина из них уменьшается без признаков восстановления", – сказал Дэвисон.

Глобальное потепление - какие изменения претерпевает планета

В прошлом месяце появилось исследование, которое показало, что Антарктида, вероятно, будет нагреваться почти в два раза быстрее, чем остальной мир, и быстрее, чем предсказывают модели ученых.

В июле стало известно, что количество морского льда в Антарктиде упало до беспрецедентно низкого для этого времени года уровня.

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