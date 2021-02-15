Гейтс отметил, что развитие электромобилей и отказ от атомной электроэнергии не смогут сами по себе решить проблему.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что намерен вложить $2 млрд в стартапы и проекты, помогающие бороться с изменением климата.

Об этом сообщает Handelsblatt.

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Эту сумму миллиардер намерен потратить в ближайшие пять лет.

Миллиардер предупредил, что если не начать решать проблему уже сейчас, то через 10–20 лет экономические потери от изменения климата будут такими, «как если бы у нас была пандемия коронавируса каждые десять лет».

Гейтс отметил, что решать проблему климатических изменений необходимо с помощью новых технологий, и в этой сфере прежде всего важна поддержка правительств стран. Поэтому он призвал увеличить государственные расходы на исследования и научные разработки в этой сфере в пять раз — до $110 млрд в год.

По словам Гейтса, выбросы CO2 необходимо не просто снизить, но довести до нуля к 2050 году. «Даже если мы повернем кран так, что из него будет литься вода лишь по капле, то ванна в какой-то момент все равно наполнится и окажется переполненной», — заявил Гейтс.

При этом Гейтс отметил, что развитие электромобилей и отказ от атомной электроэнергии не смогут сами по себе решить проблему.

Он считает, что мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку солнце и ветер слишком ненадежны как источники большого объема электроэнергии на постоянной основе. Гейтс возлагает надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы, а также на водородное топливо.

Изменение климата в Украине

12 февраля 2021 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил о том, что изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выбросов метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.

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Автор: УНИАН