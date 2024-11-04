Самые большие медведи мира отправились в 'путешествие': куда направляются животные

Как только температура снижается и зима приближается, медведи начинают двигаться к побережью, ожидая наступления периода замерзания льда

Крупнейшие хищники планеты начинают свою ежегодную миграцию. Ежегодно небольшой городок Черчилль в канадской Манитобе становится временным домом для полярных медведей, когда начинается восстановление морского льда, необходимого им для охоты. Направляются они к Гудзонову заливу, где можно встретить много тюленей - основной добычи белых медведей, пишет IFLScience.

Период пребывания медведей на суше предоставляет уникальную возможность исследователям, в частности команде Polar Bears International (PBI), внимательно изучать этих животных. Биолог Алиса МакКолл проводит исследования в тундровом багги с конца октября по ноябрь, как раз во время Недели белого медведя (с 27 октября по 2 ноября).

"Сейчас идет сезон сбора белых медведей, - рассказывает МакКолл, - Они покинули морской лед еще летом и все это время находились на суше, питаясь накопленным жиром и сохраняя энергию".

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Изменение климата привело к увеличению времени, которое медведи вынуждены проводить на суше, поскольку арктический морской лед тает. Несмотря на то, что медведи демонстрируют способность к адаптации, длительные периоды без льда значительно ограничивают их выживание. По прогнозам, с дальнейшим сокращением арктического льда этот летний период пребывания на суше может еще больше увеличиться.

Как только температура снижается и зима приближается, медведи начинают двигаться к побережью, ожидая наступления периода замерзания льда в Гудзоновом заливе. "Как только морской лед появляется, они быстро покидают сушу", - объясняет МакКолл. На льду медведи охотятся на тюленей, потребляя богатый калориями тюлений жир.

Местные жители привыкли к присутствию белых медведей. Они используют сирены и специальные мусорные урны, чтобы минимизировать контакты с животными. Организация PBI даже создала систему раннего оповещения "Bear-dar" для обнаружения приближения медведей.

Благодаря PBI и Explore.org можно наблюдать за жизнью белых медведей в прямом эфире. "Мы транслируем полярных медведей, пока не вернется морской лед. На нашем сайте PolarBearsInternational.org и на Explore.org можно увидеть медведей в прямом эфире. Это настоящая полярная драма с моментами, когда мамы заботятся о детенышах, а самцы соревнуются", - отметила МакКолл.

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