В зоне ЧАЭС продолжается тление деревьев, а в Житомирской области горит более 2 тысяч гектаров

Пожары в Чернобыле ликвидируют более полтысячи спасателей.

По состоянию на 7:00 18 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицкого лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Наблюдается тление травяного настила, пней и древесины в очагах пройденных огнем. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

Читайте такжеВ мелитопольском зоопарке спасают двух тигрят (видео)

В течение суток к тушению пожаров привлекалось 716 человек и 166 единиц техники из них: от ГСЧС 579 человек и 113 единиц техники (в том числе 3 вертолета). Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (17 апреля осуществлено 134 сбросы - 268 т. воды).

В то же время на территории Житомирской области пламенем охвачено более 2 тысяч гектаров леса.

На территории Виступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи площадь пожара составляет около 2 тыс. га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

На территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть площадь пожара составляет около 700 га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы.

К тушению привлечено 655 человек и 108 единиц техники, из них от ГСЧС 125 чел. о/с и 31 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено 6 сбросов (48 тонн воды).