Киевлян призвали присоединиться к акции "Час Земли" и символически выключить свет

Жителей столицы приглашают присоединиться к акции и выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах.

Киевлян призывают 28 марта присоединиться к акции «Час Земли».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Читайте такжеВ Киеве значительно снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина

«Приглашаю киевлян присоединиться к акции и символически выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах. Главная задача акции сосредоточена на сохранении жизни - собственной и близких. Присоединяйтесь! Во время карантина уделите час своей планете», - отметил он.

*** «Час Земли» был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.