Киевлян призвали присоединиться к акции "Час Земли" и символически выключить свет
20:41, 26 марта 2020Экология
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Жителей столицы приглашают присоединиться к акции и выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах.
Киевлян призвали выключить свет 28 марта в 20:30 / фото УНИАН
Киевлян призывают 28 марта присоединиться к акции «Час Земли».
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
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«Приглашаю киевлян присоединиться к акции и символически выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах. Главная задача акции сосредоточена на сохранении жизни - собственной и близких. Присоединяйтесь! Во время карантина уделите час своей планете», - отметил он.
*** «Час Земли» был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.
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