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Киевлян призвали присоединиться к акции "Час Земли" и символически выключить свет

20:41, 26 марта 2020
Экология
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Киевлян призвали выключить свет 28 марта в 20:30 / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

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«Приглашаю киевлян присоединиться к акции и символически выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах. Главная задача акции сосредоточена на сохранении жизни - собственной и близких. Присоединяйтесь! Во время карантина уделите час своей планете», - отметил он.

*** «Час Земли» был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата.

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