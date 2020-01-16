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Глобальное потепление: в Индонезии два острова ушли под воду

07:25, 16 января 2020
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Jakarta Post.

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Уровень моря вырос на 1 и 3 метра выше островов Бетет и Гундул. Остров Бетет был частью национального парка Бербак-Сембиланг.

Отмечается, что оба острова были необитаемыми. По словам экологов, еще 4 острова под угрозой. Пока они находятся на высоте 4 метра над уровнем моря.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году температура океана достигла рекордного уровня, что свидетельствует об ускорении глобального потепления.

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