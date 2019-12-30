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Мексиканский зоопарк показал родившегося осенью жирафенка (видео)

22:29, 30 декабря 2019
Экология
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Работники зоопарка изрядно радуются пополнению / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жирафенок родился осенью, однако, все это время находился на карантине. Малышня женского пола пока что не имеет имени, выбрать его в зверинце обещают с помощью голосования.

Работники заведения изрядно радуются пополнению, потому что это уже второй за год жирафенок в зоопарке. Самые высокие животные нашей планеты очень уязвимы. И есть высокий риск того, что жирафы могут исчезнуть в дикой природе в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева привезли 4-метрового жирафа из Чехии.

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Теги: #Мексика#жираф