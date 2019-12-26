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В одном из городов США запретили новогодние фейерверки, потому что они могут навредить окружающей среде

14:33, 26 декабря 2019
Экология
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В одном из городов штата Колорадо запретили новогодние фейерверки / фото УНИАН

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на USA Today.

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Это решение стало продолжением решения о запрете фейерверков 4 июля (День независимости США - УНИАН). Тогда свой запрет чиновники обосновали тем, что опасаются по поводу пожарной безопасности и потенциальных негативных последствий для леса и животных, которые там проживают.

«Учитывая свое летнее решение, городской совет решил, что она не хочет его менять и продолжила этот запрет на рождественские и новогодние праздники, чтобы не разрушать дикую природу», — рассказала представительница городского совета Хейли Литтлтон.

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Теги: #США#новогодние праздники