В одном из городов США запретили новогодние фейерверки, потому что они могут навредить окружающей среде
14:33, 26 декабря 2019Экология
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Это решение стало продолжением решения о запрете фейерверков на День независимости.
В одном из городов штата Колорадо запретили новогодние фейерверки / фото УНИАН
В городе Брекенридж, что находится в штате Колорадо, накануне Нового года запретили фейерверки из-за их вреда для экологии.
Об этом сообщает theБабель со ссылкой на USA Today.
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Это решение стало продолжением решения о запрете фейерверков 4 июля (День независимости США - УНИАН). Тогда свой запрет чиновники обосновали тем, что опасаются по поводу пожарной безопасности и потенциальных негативных последствий для леса и животных, которые там проживают.
«Учитывая свое летнее решение, городской совет решил, что она не хочет его менять и продолжила этот запрет на рождественские и новогодние праздники, чтобы не разрушать дикую природу», — рассказала представительница городского совета Хейли Литтлтон.
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