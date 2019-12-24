В Карпатах из-за теплой погоды не могут уснуть медведи (фото)

В спячку впали лишь трое животных.

В Национальном природном парке "Синевир" из-за недостаточно низкой температуры воздуха не могут впасть в спячку бурые медведи - заснули лишь трое из них.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

"Настоящая зима в регионе продлилась всего неделю в начале декабря. За это время успели впасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспитанники этого реабилитационного центра всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них - неизвестное явление. Всего в центре проживают 32 медведя.

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"Прошлой зимой в центре реабилитации заснула большая часть медведей. Это хороший показатель реабилитации животных. Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи крепко спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время", - сообщили в природном парке.

Как сообщал УНИАН, в Японии три медведя устроились на зимовку в поликлинике.