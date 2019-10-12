цей матеріал доступний українською

В Киеве сняли на видео маленького слоника, резвящегося в песочнице

04:05, 12 октября 2019
Экология
81 0
На видео видно, как слон разгребает хоботом песок и посыпает им себя / скриншот из видео

Соответствующий ролик опубликовал Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

"С приходом осени игры на улице не заканчиваются! Сегодня у нашего слоника Хораса появилась песочница!" - сообщили на странице зоопарка.

На видео видно, как слон разгребает хоботом песок и посыпает им себя.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле детского сада выгуляли слониху по имени Тич. Ее вывели на прогулку во двор местного цирка. Это уже не первая прогулка 44-летней слонихи, которая приехала в Харьков на гастроли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевский зоопарк#слонпогода в Киеве