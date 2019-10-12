В Киеве сняли на видео маленького слоника, резвящегося в песочнице

Песочницу установили специально для слона по кличке Хорас в киевском зоопарке.

В киевском зоопарке для слона сделали песочницу, а его развлечения сняли на видео.

Соответствующий ролик опубликовал Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

"С приходом осени игры на улице не заканчиваются! Сегодня у нашего слоника Хораса появилась песочница!" - сообщили на странице зоопарка.

На видео видно, как слон разгребает хоботом песок и посыпает им себя.

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