Хвостатый оператор: орлан Виктор снимает планету с высоты и помогает экологам (видео)

Ученые надеются, что сняты птицей кадры помогут бороться с изменениями климата.

Это – орлан Виктор, и он прекрасный оператор. Птица облетела с камерой много интересных мест и сняла, как выглядит планета с высоты ее полета.

Последнюю видеосъемку Виктор провел в Альпах. За неделю орлан пролетел над горами Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции, чем привлек внимание к последствиям изменений климата.

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Вершины, которые ранее были покрыты снегами, теперь четко видны. Особо экологов обеспокоил массив Монблан. Тамошний ледник находится в крайне нестабильном состоянии. 250 тысяч кубометров льда могут обрушиться в долину в любой момент.

Ученые собираются продолжить полеты Виктора. Они надеются, что сняты птицей кадры помогут бороться с изменениями климата.