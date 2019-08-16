Бананы могут исчезнуть из-за грибка-"убийцы"

Колумбийский сельскохозяйственный институт заявил, что уже уничтожил все зараженные растения.

Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве обнаружили грибок Fusarium type 4, убивающий бананы.

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Если не удастся побороть грибок, дефицит бананов грозит всему миру, так как Латинская Америка — один из крупнейших экспортеров бананов на планете, сообщает The Mirror.

Колумбийский с/х институт заявил, что уничтожил все зараженные растения, а также усилит санитарный контроль в аэропортах и пограничных пунктах.

Вид бананов Cavendish (самый популярный на планете сорт этого фрукта) уязвим для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия.

Ранее группа британских ученых присоединилась к усилиям по повышению устойчивости бананов к болезням и изменениям климата, которые могут уменьшить доступность фрукта на рынке, или даже привести к его исчезновению.