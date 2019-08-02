В австрийском поселке во дворе нашли полдесятка редких королевских питонов (видео)
11:50, 02 августа 2019Экология
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Гнездо змей в своей усадьбе обнаружила семья местного фермера.
Пятерых редких королевских питонов нашли в австрийском поселке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Гнездо змей в своей усадьбе обнаружила семья местного фермера. Удивлению людей не было предела, ведь этот вид пресмыкающихся живет исключительно в экваториальных широтах Африки.
Поэтому сразу вызвали чрезвычайные службы, а те забрали питонов в зоопарк. Зоозащитники предполагают, что скорее всего пресмыкающихся выбросил какой-то небрежный владелец.
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