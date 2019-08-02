В австрийском поселке во дворе нашли полдесятка редких королевских питонов (видео)

Гнездо змей в своей усадьбе обнаружила семья местного фермера.

Пятерых редких королевских питонов нашли в австрийском поселке.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Гнездо змей в своей усадьбе обнаружила семья местного фермера. Удивлению людей не было предела, ведь этот вид пресмыкающихся живет исключительно в экваториальных широтах Африки.

Поэтому сразу вызвали чрезвычайные службы, а те забрали питонов в зоопарк. Зоозащитники предполагают, что скорее всего пресмыкающихся выбросил какой-то небрежный владелец.