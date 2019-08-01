Под Полтавой горит свалка: дым можно увидеть и в самом городе (фото)

Пожар начался накануне. Сегодня утром бойцы ГСЧС продолжают ликвидировать огонь.

31 июля днем к спасателям поступило сообщение о пожаре на полтавской городской свалке, что в Макуховке.

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Как рассказал УНИАН представитель ГСЧСников Виталий Шкаревский, пожар распространился на площади ориентировочно в 2 га. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС и более 40 человек личного состава. Кроме этого спасателям помогают работники коммунальных предприятий Полтавы, в частности, 3 автомобиля-водовоза и 2 трактора.

На месте развернули пожарно-насосную станцию, которая подавала воду из реки Ворсклы.

В ГСЧС не прогнозируют время ликвидации пожара, потому что этим работам мешает высокая температура и большое количество горючих материалов.

Причина пожара устанавливается.

Интересно, что дым от пожара на мусорной свалке можно увидеть и в самой Полтаве.

По состоянию на 20.00 часть пожара была ликвидирована - на площади 0,5 га. Работы по ликвидации пожара продолжены с 8 утра первого августа 2019 года.

В ГСЧС УНИАН напомнили, что последний пожар на полтавской свалке произошел 10 июня. Тогда спасатели за три часа ликвидировали пожар на полтавской свалке.