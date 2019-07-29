Украинцы разработали приложение, которое поможет очистить Карпаты от мусора

Туристы, используя данные приложения, смогут убрать загрязненные места.

Львовские инженеры ИТ-компании GlobalLogic создали мобильное приложение EcoHike, которое поможет сделать Карпаты чище. В нем можно помечать на интерактивной карте загрязненные места, чтобы экоактивистам было проще их найти и убрать.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Если туристы нашли место, где лежит много мусора, но не могут убрать его самостоятельно, - они обозначают его на карте, добавляют описание проблемы и его фото.

Другие пользователи EcoHike могут проложить маршрут своего отдыха так, чтобы убрать указанное место, после чего обновить информацию о нем в приложении.

Как сообщал УНИАН, Украина оказалась среди 10 стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.