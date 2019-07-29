Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год - экологи (видео)

Защитники окружающей среды говорят, что сейчас человечество использует ресурсы 1,75 нашей планеты. Цена расточительности - исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличение уровня диоксида углерода в атмосфере.

Природные ресурсы (воду, чистый воздух, почва и др, которые планета способна восстановить в течение года) на 2019 год человечество уже исчерпало в понедельник, 29 июля, отмечается в отчете международной организации Global Footprint Network.

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"Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как будто мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли", - отмечается в сообщении защитников окружающей среды, пишет DW.

Ценой такого экологического расточительства, говорится далее в отчете, является исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям.

"У нас только одна Земля - это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты. - Ред.) без разрушительных последствий", - отметил основатель Global Footprint Network Матис Вакернаґель (Mathis Wackernagel).

Опубликован в отчете показатель рассчитывается с 1986 года. Пересечение границы восстановления планетарных ресурсов ежегодно наступает все раньше и раньше. В 1993 году эту черту пересекли 21 октября. В 2003 это произошло 22 сентября. В 2017 году - 2 августа.