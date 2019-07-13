Через 30 лет климат в Киеве будет как сейчас в столице Австралии - исследование

Максимальная температура летом вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса по Цельсию.

В 2050 году климат в Киеве будет как сейчас в Канберре — столице Австралии. К этому времени температура летом в украинской столице увеличится на 6,5 градусов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха, которое показывает последовательную глобальную картину изменений климата крупных городов мира в течение следующих 30 лет, пишет Громадське.

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В этом исследовании ученые изучали климат 520 крупных городов мира, используя 19 показателей, которые показывают изменения температуры. Они пришли к выводу, что в 77% крупнейших городов в мире климат будет похож на нынешний климат других городов. А у 22% городов, вероятно, будут такие климатические условия, которые на сегодняшний день не существует на планете. Эти тенденции подчеркивают чрезвычайную уязвимость тропических и субтропических городов, 30% из которых переживают изменения в совершенно новых климатических режимах без аналогов в крупных городах мира.

Максимальная температура летом возрастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса по Цельсию.

Так исследователи прогнозируют, что климат Харькова будет похожим на Бухарест, а Днепра — на столицу Македонии — Скопье. В Лондоне будет как в Барселоне, а в Стокгольме — как в Будапеште, в Мадриде — как сегодня в Марракеше.

Ученые говорят, что использовали климатический сценарий RCP4,5, который предусматривает сравнительно умеренное изменение климата.