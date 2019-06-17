Страны G20 намерены принять меры по борьбе с пластиковым мусором в океане

Новое рамочная программа направлена на содействие дальнейшим конкретным действиям по борьбе с мусором в море, в том числе на добровольной основе.

Министры по делам окружающей среды стран "Большой двадцатки" в воскресенье, 16 июня, согласились принять рамочную программу действий по борьбе с океанским пластиковым мусором в мировом масштабе.

Об этом сообщило правительство Японии, принимавшее двухдневную встречу на уровне министров, передает Голос Америки.

Министры окружающей среды и энергетики "двадцатки" на этой неделе встретились в Каруидзаве, к северо-западу от Токио, накануне саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.

Одним из главных вопросов повестки дня стала проблема пластикового мусора в океане. Картины пляжей, усыпанных пластиковым мусором, и погибших животных с заполненным пластиком желудком, вызывали возмущение. Многие страны полностью запретили пластиковые пакеты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что он хочет, чтобы его страна возглавила мировые усилия по снижению объемов пластикового мусора, включая разработку биоразлагаемых материалов и другие инновации.

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Новое рамочная программа направлена на содействие дальнейшим конкретным действиям по борьбе с мусором в море, в том числе на добровольной основе, после того как на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году был одобрен "План действий G20 по морскому мусору".

В соответствии с новой рамочной программой члены "двадцатки" будут продвигать всеобъемлющую концепцию "жизненного цикла" для предотвращения и снижения выброса мусора в океаны с помощью различных мер и международного сотрудничества.

Они также будут обмениваться передовым опытом, продвигать инновации и активнее использовать научный мониторинг и аналитические методологии.

"Я рад, что мы, включая страны с переходной экономикой и развивающиеся страны, смогли сформировать широкую международную основу", – заявил на пресс-конференции министр по делам окружающей среды Японии Есиаки Харада.

Япония планирует принять первое совещание по новой рамочной программе осенью этого года, когда министры по делам окружающей среды стран "двадцатки" соберутся на Диалог G20 по эффективному использованию ресурсов.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора. Куча рукотворного мусора плавает неподалеку от французской Корсики.

Также известно, что в районе Большого тихоокеанского мусорного пятна собралось самое большое скопление пластика в мире. Обнаруженное в 1980-х, оно продолжает быстро расти и по состоянию на начало 2018 года покрывает пространство площадью более 1,6 млн кв. км – в разы больше предыдущих оценок.