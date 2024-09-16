Если у вас остались значки советской эпохи - на них можно прилично разбогатеть.

На раритетах советской эпохи можно прилично заработать. Если у вас остались дорогие и редкие значки СССР - цена их может составлять десятки и даже сотни тысяч гривень. Коллекционеры готовы отдать немалую сумму за действительно редкий экземпляр.

Стоимость значка зависит от материала, года выпуска, массовости. Самые дорогие значки СССР те, которые изготовлялись тиражом до 1000 штук. Большинство таких наград уже находятся в частных коллекциях, и их почти невозможно купить даже за деньги. А вот обычный пионерский значок будет стоить не больше 20 гривень.

Самые дорогие значки СССР - стоимость

Продать значки СССР можно на платформах для коллекционеров. Цена на один и тот же значок может варьироваться в зависимости от года выпуска, наличия дефектов, состояния булавки. Выше остальных ценятся военные награды, а также ордена в комплекте с удостоверением.

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Вот какие значки СССР ценятся сейчас:

Награда "Отличный связист" - от 3 до 5 000 гривень.

- от 3 до 5 000 гривень. Нагрудный знак Украинской ССР "Геть неписьменність" - от 2 до 7 500 гривен.

- от 2 до 7 500 гривен. Нагрудный знак выпускника МЭИ - от 2 до 10 000 гривень.

- от 2 до 10 000 гривень. Членский знак ОСОАВИАХИМа Туркменской ССР - от 7 до 12 000 гривень.

- от 7 до 12 000 гривень. За энергетическую работу в деле ПВО - от 10 до 30 000 гривень. Как понятно из названия, этот военный значок СССР выдавался служащим воздушных сил.

- от 10 до 30 000 гривень. Как понятно из названия, этот военный значок СССР выдавался служащим воздушных сил. Крепя транспорт – крепишь оборону СССР - от 8 до 30 000 гривень. Стоимость зависит от года выпуска и материла - бронза будет дороже эмали.

- от 8 до 30 000 гривень. Стоимость зависит от года выпуска и материла - бронза будет дороже эмали. Отличник НКПП - до 40 000 гривень.

Добролет - от 14 до 50 000 гривень. Это нагрудный знак добровольца воздушного флота, выпущенный в очень ограниченном количестве.

- от 14 до 50 000 гривень. Это нагрудный знак добровольца воздушного флота, выпущенный в очень ограниченном количестве. За активную оборонную работу - от 20 до 75 000 гривень. Высшая советская награда за оборону страны, которая вручалась лишь особо выдающимся личностям. Чем старее год выпуска, тем выше цена.

- от 20 до 75 000 гривень. Высшая советская награда за оборону страны, которая вручалась лишь особо выдающимся личностям. Чем старее год выпуска, тем выше цена. За индустриализацию страны - от 100 до 200 000 гривен. Исключительная награда за значительный вклад в развитие промышленности.

- от 100 до 200 000 гривен. Исключительная награда за значительный вклад в развитие промышленности. Орден Красного знамени УССР - 250 000 гривень. Это единственный орден УССР. Их было изготовлено всего 400 штук, и не все сохранились до наших дней.

Также дорого можно продать некоторые значки об окончании высших военных заведений. Если сомневаетесь в том, является ли награда редкой - можно запросить оценку стоимости.

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