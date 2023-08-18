Женщина обнаружила в своей ванной комнате чужую собаку, застрявшую в полу с высунутой головой.

В интернете завирусилось видео женщины, которая одной ночью обнаружила в своей ванной комнате чужую собаку, рассказывает Newsweek.

На видео пользователя @kyndal_bret в TikTok, которое уже имеет более 17 миллионов просмотров, показан момент, когда женщина вошла в свою ванную после того, как услышала шум, и обнаружила чужую собаку, застрявшую в полу с высунутой головой.

В следующих роликах женщина объяснила, как неожиданному гостю удалось попасть к ней в ванную.

Пес, которого звали Лулу, ночью в поисках убежища от шторма нашел место под домом женщины. В ее ванной комнате как раз шел ремонт и собака смогла сделать дыру в полу и просунуть туда свою голову. Однако, когда Лулу попыталась пробраться в ванную, ее ошейник застрял, и в этом виде ее нашла автор видео.

Ей удалось освободить собаку и привести ее в дом, а затем найти ее владельцев. Как пошутила женщина: "Лулу всегда рады в этом доме, но, надеюсь, в следующий раз она подойдет к входной двери".

К сожалению, не все неожиданные находки такие милые. Вот, например, история о женщине, которая обнаружила, что под ее домом несколько месяцев тайно жил незнакомец.

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