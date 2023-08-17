В конце-концов мужчина покинул место обитания и попал под арест.

Женщина рассказала, что обнаружила совершенно незнакомого человека, который тайно живет под ее домом "в течение нескольких месяцев".

Эшли Гуардино из Калифорнии объяснила, что услышала странный шум и подумала, что кто-то находится у нее на крыше. Она решила провести расследование, пишет Mirror.

В своем видео, которое всего за несколько дней набрало более шести миллионов просмотров, она сказала: "Я стою у входной двери, выглядываю и вижу, как шевелится трава. Рука высовывается из отверстия и ощупывает".

Видео дня

Она повернула камеру, чтобы показать открытую дыру возле ее входной двери, а затем переместилась в сторону своего дома, чтобы показать, как подозреваемый попал под пол.

Она сказала: "Целый мужчина, живущий здесь месяцами. Живущий под домом. Ты знаешь, как жутко видеть, как гребаная рука высовывается… ощупывает сторону дома?"

Затем на видео видно, как полицейский разговаривает с мужчиной под домом Эшли, а затем переходит к двум офицерам с оружием наготове. Они просят мужчину выбраться из ямы.

В конце-концов мужчина покинул место и попал под арест. Внимательно изучив этого человека, Эшли заявила, что он "под кайфом", и записала, как офицеры сопровождают его в полицейскую машину.

Несколько зрителей были потрясены испытанием Эшли.

"Я бы буквально никогда больше не спал", - написал один человек в комментариях.

"Я молюсь, чтобы вы могли обрести мир в своем доме в будущем", - написал другой.

Другие относились к человеку под половицами более сочувственно. Кто-то написал: "Женщина обнаружила, что совершенно незнакомый человек уже несколько месяцев тайно живет в подвале под ее домом".

В конце концов Эшли нашла под своим домом в том же месте котенка в беде, услышав мяуканье. Не убирая доски, Эшли смогла найти способ добраться до котенка, и теперь она и ее семья приняли его.

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