Помимо "колдовства" женщина работала в отделе кадров горсовета Ромнов.

В Сумской области разгорелся необычный скандал в городском совете Ромнов, одну из работниц которого уволили под предлогом обвинений в колдовстве.

Об этом сообщает ТСН.

Мэр Ромен Олег Стогний утверждает, что заведующая сектором управления персоналом несколько месяцев подсыпала под его двери и двери других коллег землю — за этим процессом женщину сняли камеры наблюдения.

Работники горсовета утверждают, что это "мертвая земля", которая была принесена с кладбища. Якобы такая земля может навлечь несчастья на того, кому ее подкинут.

Однако все "потерпевшие от магии" работники городского совета отказались комментировать случившееся. Кроме Стогния.

Читайте такжеИзбил и изнасиловал: под Москвой педофил "посвятил" школьника в "черные маги" (фото)"Это была земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста объясните нам, что вы делали?". Сидит, молчит, глазами только водит", — говорит мэр райцентра.

Скоро после этого госслужащая-"колдунья" ушла с работы по собственному желанию. Она отрицает все обвинения в свой адрес и называет видео смонтированным.

Якобы новоизбранный мэр добивался ее увольнения с момента вступления в должность. В итоге она не выдержала.

После этого в Роменском горсовете освятили кабинеты.

Напомним, несколько лет назад в Житомирской области мужчина убил пенсионерку, посчитав ее ведьмой.

Автор: Станислав Кожемякин