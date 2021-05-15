Женщину приговорили к 15 годам тюрьмы.

В Миссисипи 39-летняя трансгендерная женщина, называющая себя Айконик Фейс, получила 15 лет тюрьмы за ограбление банка. На преступление она решилась, чтобы оплатить пластическую операцию.

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Сообщается, что в 2019 году Айконик Фейс проникла в банк в Галфпорте и протянула кассирше записку, где говорилось, что у той есть одна минута, чтобы отдать деньги или умереть.

Преступнице удалось украсть 4,8 тысячи долларов, которые она потратила на увеличение губ, скул и на уменьшение носа в Мексике.

В 2021 году Айконик решила вернуться в США и ее выследили. Она признала свою вину и должна провести 15 лет в тюрьме.

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Автор: Катерина Шварц