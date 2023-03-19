Российский пилот, вероятно, принял украинский дрон за американский и побоялся стрелять.

Инцидент над Черным морем, в ходе которого российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном-разведчиком MQ-9 Reaper, оказался не единственным в своем роде. В сети появилось видео аналогичной атаки без использования оружия, когда целью истребителя стал украинский Bayraktar TB-2.

Видео опубликовала в Twitter мониторинговая группа Ukraine Weapons Tracker.

"Все слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но мы получили недавнее видео, на котором видно, как российский истребитель безуспешно пытается сбить намного более легкий Байрактар ТБ-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя реактивную струю подобным образом", – говорится в сообщении.

Видео дня

На крыльях беспилотника отчетливо видны распознавательные знаки Воздушных сил ВСУ, поэтому не вполне ясно, почему российский истребитель не применяет оружие. Можно предположить, что в этом инциденте российский пилот ошибочно идентифицировал цель, как американский беспилотный аппарат и побоялся открывать огонь, чтобы не создать военный инцидент с США.

Инцидент с американским БПЛА Reaper над Черным морем

В начале этой недели российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который выполнял разведывательный полет над Черным морем недалеко от Крыма. В итоге поврежденный беспилотник был затоплен в море. Американские власти обвинили российского пилота в опасных и безрассудных действиях, которые привели к столкновению.

Позднее американские военные опубликовали видео этого инцидента, на котором видно, как всё происходило. Российский пилот специально пытался сбросить топливо на американский аппарат, чтобы повредить его, не применяя оружие и тем самым не давая формальных оснований для обвинений в военном нападении.

Российские власти заявили о планах поднять затонувший американский беспилотник и даже пригнали на место крушения специальные корабли. Однако из-за большой глубины и плохой погоды все работы по подъему аппарата пришлось отменить.

Вас также могут заинтересовать новости: