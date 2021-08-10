Протестующие скандировали "Позор" под телестудией, в которой на тот момент снимали женское ток-шоу.

В столице Великобритании противники вакцинации пришли штурмовать здание BBC, но не учли, что вещательная корпорация выехала из него почти 10 лет назад.

Об инциденте сообщает The Guardian. Протестующие, очевидно, хотели попасть в новостную службу, которую считают ответственной за продвижение вакцинации от COVID-19. Но пришли в комплекс на западе Лондона, с которого BBC съехала в 2013 году. Сейчас там находятся элитные апартаменты и частный клуб, а телестудия арендуется преимущественно телекомпанией ITV. Там снимаются популярные дневные шоу, такие как "Доброе утро, Британия!" и "Этим утром".

В момент инцидента на студии велась съемка ток-шоу "Свободные женщины". Соведущая шоу Шарлин Вайт поблагодарила службу безопасности, которая не позволила протестующим сорвать съемки.

"Не уверена, чего хотели достичь протестующие. Но все, что они могли найти тут – это я, Джейн, Надя и Пенни (прочие участники шоу – ред.) из "Свободных женщин", в процессе обсуждения менопаузы", - отметила ведущая.

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Сотни людей у здания студии скандировали "Позор". Некоторые из участников акции устроили потасовку с полицейскими, охранявшими вход. Однако ни один протестующий задержан не был.

На место событий позже прибыло полицейское подкрепление с вертолетом. Небольшая группа протестующих отправилась к Дому Вещания в центре Лондона.

Напомним, в конце июля в Афинах произошли стычки между полицией и противниками обязательной вакцинации. Задержаны по меньшей мере пять человек. Многие активисты были одеты в религиозные одежды, несли иконы или греческие флаги. Среди протестующих также распространялись листосвки ультраправых партий.

Автор: Дмитрий Захаров