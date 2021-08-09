Лукашенко отреагировал на новые санкции Британии против официального Минска: "Да, подавитесь санкциями, вы, прихвостни американцев".

Великобритания приняла решение о введении новых экономических санкций против Беларуси в годовщину президентских выборов в стране, после которых начались протесты с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения нового честного голосования.

Санкции предусматривают ограничительные меры в отношении калийной и нефтепродуктовой отраслей, а также в отношении товаров и технологий двойного назначения, сообщает Радио Свобода.

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Кроме того, Британия объявила о запрете на покупку ценных бумаг и финансовых инструментов, выданных правительством Беларуси, государственными банками. Также запрещена выдача кредитов.

Великобритания ввела санкции против товаров, используемых в производстве сигарет.

Также введены санкции в авиационном секторе для предотвращения полетов или посадок белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет технической помощи для флота элитных самолетов Александра Лукашенко.

Британия также вводит санкции против Михаила Гуцериева, "известного российского бизнесмена, который является одним из главных частных инвесторов в Беларуси и давним союзником Александра Лукашенко".

Эти дополнительные санкции являются продолжением ограничений, введенных Британией 21 июня в координации с США, Канадой и ЕС в ответ на задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае этого года.

Великобритания продолжает призывать к немедленному освобождению Протасевича, Сапеги и других белорусских политзаключенных, пояснило британское правительство.

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси", – сказал министр иностранных дел Доминик Рааб о новых санкциях.

Лукашенко отреагировал на новые санкции Великобритании против официального Минска: "Да, подавитесь санкциями, вы, прихвостни американцев".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

19 стран - Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки - поддержали создание международной платформы негосударственных организаций с целью привлечения к ответственности деятелей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Автор: Леся Лещенко