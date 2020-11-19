По словам владельца элитного автомобиля, телефон в такой вот оригинальный способ, скорее всего, вернула бывшая.

В Киеве пешеход заметил на припаркованном Porsche примотанный скотчем смартфон и вызвал полицию.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев сейчас».

Прибывшая на место происшествия полиция оградила место инцидента и вызвала взрывотехников.

Позже пришел и сам владелец машины. По его словам, телефон в такой вот оригинальный способ, скорее всего, вернула бывшая.

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Автор: УНИАН