Взрывотехники не обнаружили ничего подозрительного на месте инцидента / фото "Киев сейчас"
В Киеве пешеход заметил на припаркованном Porsche примотанный скотчем смартфон и вызвал полицию.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев сейчас».
Прибывшая на место происшествия полиция оградила место инцидента и вызвала взрывотехников.
Позже пришел и сам владелец машины. По его словам, телефон в такой вот оригинальный способ, скорее всего, вернула бывшая.
фото "Киев сейчас"
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