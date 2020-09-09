В Черновцах местная жительница вечером 8 сентября позвонила на спецлинию полиции «102» и пожаловалась правоохранителям на автора учебника украинского языка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, женщина сказала, что не понимает значения слов "суп" и "зупа" в учебнике, поэтому решила вызвать полицию на помощь. При этом женщина вызвала наряд полиции к себе домой. Правоохранители отправились по указанному адресу, сообщили в полиции.
"Инспекторы выехали, потому что мы не можем игнорировать вызовы. Уже на месте растолковали значение слов, а также объяснили, в каких случаях нужно звонить по номеру 102», – сказала пресс-секретарь патрульной полиции Вита Криворучко.
В полиции также обратились к жителям Черновицкой области:
«Помните о том, что набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей», – сообщили в пресс-службе.
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