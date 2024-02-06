Узнайте, какие красивые фамилии давали людям из духовенства.

Фамилии, связанные с Богом, могли давать в семинариях, духовных училищах и академиях за плохое или хорошее поведение, в честь какого-нибудь святого, как перевод с латыни или даже связать с географией места службы. УНИАН выяснил, какие сейчас бывают в Украине церковные фамилии - список в материале.

Церковные и духовные фамилии - перечень

Узнать происхождение фамилии можно довольно быстро - многое зависит от окончания и суффикса. К примеру, суффикс -цев говорит о том, что фамилии были образованы от топонимов, прозвищ или географии места службы (жизни) человека. Например - Казанцев, Ростовцев, Суздальцев, Муромцев. Также фамилия могла образоваться от имени отца, яркие примеры - Романенко, Петренко, Николаенко.

Православные фамилии женские или мужские, чаще всего, давали в честь святых или по роду деятельности человека. Например:

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Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяков, Дяковский, Дячинский, Дячок, Дячишин.

Игумен, Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гуменной, Гуминский.

Поп, Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попов, Попадинец, Попадюк.

Пономарь, Пономаренко, Пономарев, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко.

Титарь, Титаренко, Титарук, Титарчук.

Также некоторые фамилии украинские (список представлен ниже) давали тем, кто окончил Могилянскую Академию или другие духовные семинарии в XVIII - XIX веках. Среди них Вознесенские, Никольские, Рождественские и Спасские.

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