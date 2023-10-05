Вам предложено заметить ошибку, скрытую внутри изображения.

Головоломки позволяют "прокачать" творческую сторону вашего ума и заставляют ваш мозг работать по-другому. Если вам нравится решать забавные головоломки, то эту задача от jagranjosh.com – для вас.

На картинке изображена парой, которая наслаждается своим днем на кухне. Мужчина читает газету и пьет чай, а женщина моет пол. Вам предлагается заметить ошибку, скрытую внутри этого изображения. Вы должны внимательно посмотреть на картинку, прежде чем ответить на вопрос: "Что не так с изображением?". Чтобы игра была еще более интересной, попробуйте найти ответ за ограниченное время – 11 секунд.

Сначала вы можете подумать, что на картинке все правильно. Если это ощущение вас не оставляет, советуем обратить внимание на холодильник. А ниже вы найдете ответ на эту головоломку.

Видео дня

Итак, ошибка на рисунке в том, что веники совсем не на своем месте – они хранятся в холодильнике.

Другие интересные головоломки на УНИАН

Еще одна оптическая иллюзия венгерского графика Гергеля Дудаша стала вирусной в Интернете. Сделать надо немного – найти желудь на картинке, но с этой задачей справятся не все.

Также предлагаем проверить свои силы и разобраться с коварной оптической иллюзией, на которой есть собака, которая очень хорошо маскируется.

Вас также могут заинтересовать новости: